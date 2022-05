Bezogen auf 1.000 Sachversicherungsverträge mit Elementarabdeckung gab es 2021 in Thüringen 20,5 Schadensmeldungen - und damit fast viermal so viel wie im Vorjahr. Erfasst werden versicherte Schäden an Häusern und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie an Kraftfahrzeugen.