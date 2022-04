In sieben Städten der so genannten "Impulsregion" Erfurt-Weimar-Jena-Weimarer Land startet die Aktion "Sport im Park". Mit dem kostenlosen Angebot will der Verein Menschen zu mehr Bewegung animieren. Trainer bieten dabei ab 3. Mai in öffentlichen Parks regelmäßig Stunden an. Das Training ist unverbindlich und für alle Teilnehmenden kostenlos.