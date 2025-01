Mit zwölf Jahren deportiert: Holocaust-Überlebende erzählt im Thüringer Landtag

29 min

Geboren wurde sie 1932 als Kind eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter in Erfurt. Am 31. Januar 1945 verschleppten die Nationalsozialisten sie im Alter von zwölf Jahren in das Konzentrationslager Theresienstadt. Das Video zeigt ihren Bericht in voller Länge. Anlass war eine Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus im Parlament am 29.01.2025.