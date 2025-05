Razzia in der Reichsbürger-Szene

1 min

Am Dienstagmorgen hat es in sieben Bundesländern - unter anderem in Thüringen - Razzien in der Reichsbürger-Szene gegeben. Hintergrund ist das Verbot des Vereins "Königreich Deutschland".

