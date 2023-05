Rennsteiglauf: Immer mehr Frauen nehmen teil

1 min

In diesem Jahr feiert der Rennsteiglauf 50-jährigesJubiläum. In den Anfangsjahren gingen ausschließlich Männer an den Start. Mittlerweile sind ein Drittel der Teilnehmer Frauen.

