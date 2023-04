Öffentlicher Nahverkehr Höhere Preise für Bus- und Bahnfahrten in Mittel- und Ostthüringen

Hauptinhalt

Viele Fahrgäste in Thüringen müssen für eine Fahrt per Bus, Zug oder Straßenbahn tiefer in die Tasche greifen. Im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) steigen die Preise spürbar. Doch schon im Mai gibt es Entlastung.