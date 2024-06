Bus und Bahnfahren wird in Thüringen teurer. Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) erhöht ab August erneut seine Preise. Wie der VMT am Donnerstag mitteilte, steigt der Preis um knapp zehn Prozent. Für eine Einzelfahrt in Erfurt, Weimar, Jena oder Gera werden dann 2,70 Euro fällig, bislang waren es 2,50 Euro.