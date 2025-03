So wählte der Thüringer Landtag den gebürtigen Göttinger und neuen Thüringer Hoffnungsträger schon am 5. Februar 1992 zum Ministerpräsidenten. Damit führte der promovierte Vogel, der ursprünglich lieber Professor werden wollte, eine CDU-FDP-Regierung. 1994, nachdem die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war, schloss Vogel eine Koalition mit der SPD in Thüringen. Seine Regierungszeit wurde dabei so erfolgreich, dass er 1999 bei der Landtagswahl mit der CDU 51 Prozent der Stimmen und so die absolute Mehrheit holte. Es war wohl der Höhepunkt seiner Macht in Thüringen.