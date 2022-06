In Bad Berka im Weimarer Land wird ab Dienstag die B85 voll gesperrt. Es ist mit langen Staus zu rechnen. Gesperrt werden auch die Landesstraße bei Lumpzig im Altenburger Land und die Hauptstraße in Bad Langensalza.

In Bad Berka im Weimarer Land wird ab Dienstag die Bundesstraße gut einen Monat lang voll gesperrt. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte, erhält die B85 eine neue Deckschicht.

Gebaut wird demnach in zwei Abschnitten voraussichtlich bis zum 8. Juli. Der Durchgangsverkehr wird über Klettbach, Kranichfeld und Tannroda umgeleitet. Es ist mit Staus rechnen.

Ab Dienstag werden in Thüringen zwei Straßen für Bauarbeiten voll gesperrt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack

Sie sei für die zahlreichen Lkw zu schmal und durch die vielen Kurven sehr gefährlich. Zudem sei der Unterbau marode. Die neue Landesstraße wird direkt neben der alten gebaut. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Von Altenburg, Schmölln oder Meuselwitz kommend sind die Käserei Altenburger Land und das Obstgut Geier in Lumpzig ohne Einschränkungen erreichbar.

Autofahrer in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) müssen schließlich in den kommenden drei Wochen mehr Zeit einplanen. Wie die Stadt informiert, wird die Hauptdurchgangsstraße ab Dienstag abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Sie wird komplett instandgesetzt. Los geht es im Abschnitt Kreuzung Kleinspehnstraße / Hermann-von-Salza-Straße.

In der kommenden Woche kann der Bereich Kreuzung Feldstraße / Herrmann-von-Salza-Straße nicht durchfahren werden. In der dritten Woche wird im Abschnitt bis zur Gartenanlage "Rasenmühle e.V." gebaut. Autofahrer werden umgeleitet. Ein großer Einkaufsmarkt in der Stadt ist jederzeit von einer Seite erreichbar.