Trotzdem haben bereits erste Gesundheitsämter, darunter Erfurt signalisiert, dass sie es auch 2022 nicht schaffen werden, alle Schulanfänger zu untersuchen. In der Landeshauptstadt kommen in diesem Jahr 2.100 Kinder in die erste Klasse. Man gehe davon aus, etwa 60 Prozent von ihnen bis Juli untersucht zu haben, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Aktuell rechne man aber nicht damit, auch nur ein Kind, das 2021 nicht untersucht und dennoch eingeschult wurde, in diesem Jahr noch untersuchen zu können.