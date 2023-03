Was ist der Thüringer Monitoringbericht? Der Monitoringbericht betrachtet die Klimadaten von 2017 bis 2021 in Thüringen. Er wird alle fünf Jahre von der Landesregierung veröffentlicht und dient als Grundlage für langfristige Planungsprozesse in der Verwaltung.

Umweltminister Stengele hält daher stärkere Anstrengungen für Klimaschutz und Klimaanpassungen für notwendig und will daher die Solar- und Windkraft in Thüringen weiter ausbauen. "Die Folgen der Klimakrise werden immer deutlicher sicht- und spürbar. Die Wetterextreme nehmen zu, mit allen Auswirkungen für die Menschen in Stadt und Land, für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft", sagte Stengele am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt.