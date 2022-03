In Thüringen gab es im vergangenen Jahr auch mehr registrierte scharfe Waffen und Waffenteile in Privatbesitz. Die Zahl stieg um 1,8 Prozent, oder in absoluten Zahlen ausgedrückt um 2.350. Wer eine scharfe Waffe besitzen will, benötigt eine Waffenbesitzkarte oder einen großen Waffenschein. In Thüringen und Deutschland sind größtenteils Jäger und Sportschützen Waffenbesitzer.