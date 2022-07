Das Thüringer Innenministerium erhöht den Druck auf Waffenbesitzer mit AfD-Parteibuch. Wie das Magazin "Spiegel" am Dienstag berichtet, weist das Ministerium in einem Schreiben an die Waffenbehörden im Land darauf hin, dass auch AfD-Mitgliedern ihre Waffen entzogen werden können. Entsprechende Widerrufsverfahren seien einzuleiten. Dazu soll eine Arbeitsgruppe beim Landesverwaltungsamt eingerichtet werden, die die Behörden in den Kreisen und Städten bei entsprechenden Fällen berät. Laut "Spiegel" soll es bereits im Juni eine Besprechung des Innenministeriums mit den Waffenbehörden, Polizei und Verfassungsschutz gegeben haben.