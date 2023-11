Der Thüringer Landeschef Christian Schaft sagte MDR THÜRINGEN am Dienstag, er sehe der Absicht des Wagenknecht-Bündnisses gelassen entgegen, im kommenden Jahr in Thüringen mit einer eigenen Partei zur Landtagswahl anzutreten. Er widersprach Berichten über angebliche Kontakte und Absprachen zwischen Protagonisten von Landesverband und Bündnis mit dem Ziel, in Thüringen doch nicht anzutreten, um Ministerpräsident Bodo Ramelow die Wiederwahl zu ermöglichen. Er kenne keine solchen Absprachen, so Schaft.