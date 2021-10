Der Protest, sagt der Mann hinter dem Zaun, habe sich vermutlich vor allem "am Zirkus mit den Ausländern" entzündet. Es sei nicht richtig, dass er sich als Alleinverdiener abplagen müsse und andere kriegten "alles in den Hintern gesteckt". Normalerweise müsste auch er AfD wählen, räumt er ein, "aber so weit bin ich noch nicht abgesackt." Wiesenthal liegt in der idyllischen Landschaft der Rhön. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

AfD als Projektionsfläche für Sorgen, Ängste und Wünsche

Markus Kniesa hat AfD gewählt und steht dazu. Um die 30 ist er und gerade in einer schmalen Gasse an seinem Haus beschäftigt. Das hat er gerade für seine bald sechsköpfige Familie gekauft. Warum AfD? "Da muss mal eine andere Politik ran, die Altparteien sind einfach nichts mehr." Der Staat kümmere sich mehr um Ausländer als um die Deutschen, so empfindet er es. Sein Bekannter Ralf Gebhardt hilft ihm am Haus - er hat gar nicht gewählt. "Ob man wählt oder nicht, das ändert nichts - und die AfD kam nicht in Frage", sagt er. Die beiden sind der Meinung, dass in dem Dorf keineswegs alles in Ordnung ist: Der Schein trüge gewaltig, sagt Gebhardt, es gebe viel Gegeneinander. Der eine wählt AfD, für den anderen kommt das nicht in Frage: Markus Kniesa (links) und Ralf Gehhardt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Zusammenhalt im Dorf

Ganz andere Eindrücke schildern Cindy Raßbach und Christoph Vogt. Das junge Paar schiebt einen Kinderwagen den Gehweg entlang, die kleine Tochter läuft nebenher. Das Leben auf dem Dorf sei einwandfrei, sagt Vogt, die Nachbarschaft gut. "Schade, dass der Dorfladen weg ist", sagt Cindy Raßbach. "Aber sonst: Man kann mit den Kindern raus, wir haben Kindergarten und Grundschule, was viel wert ist, und auch noch das Bad, das wir hoffentlich halten können." Wenn es hart auf hart komme, dann halte das Dorf zusammen, meint sie, und nennt als Beispiel die hohe Spendenbereitschaft für die Sanierung des Kindergartens. Dank der Spenden kam der Eigenanteil der Gemeinde zusammen, sie erhielt 65 Prozent Fördermittel aus der Dorferneuerung. Der Kindergarten in Wiesenthal: Die Spendenbereitschaft für die Sanierung war groß. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Kritik an Energiekosten, Rentenalter und Corona-Regeln

Zufrieden im Ort, aber enttäuscht von der Bundesregierung, so lässt sich die Stimmungslage bei einem Mann mittleren Alters beschreiben, der gerade in Arbeitskleidung auf seinem Hof arbeitet. "Die Politiker kommen nicht mehr runter zu den kleinen Leuten. Alles wird teurer, es gibt Existenzängste. Wir gehen an die Arbeit, aber es bleibt nicht mehr viel übrig für uns." Er beklagt die hohen Abgaben auf Energie und dass die Rente auf 67 Jahre hochgesetzt wurde. Im Haus gegenüber öffnet sich ein Fenster im Obergeschoss. Eine junge Frau pflichtet dem Nachbarn bei: Auch sie arbeite mehr als acht Stunden am Tag und es bleibe nichts übrig. Andere dagegen liegen dem Staat nach ihrer Meinung auf der Tasche.

