Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat erste Gespräche mit SPD und BSW für diese Woche angekündigt. Auf einer Pressekonferenz in Erfurt sagte der Spitzenkandidat, er wolle in Optionsgespräche "mit der gebotenen Ruhe" ausloten, "was die inhaltlichen Themen sind". Er habe dafür einen einstimmigen Beschluss seines Landesverbandes hinter sich. Es handle sich dabei um "Vorgespräche" und keine konkreten Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition.