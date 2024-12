Der CDU-Politiker Mario Voigt ist vom Landtag in Erfurt zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Auf den 47-Jährigen entfielen bei der Abstimmung am Donnerstag im ersten Wahlgang 51 Stimmen und damit eine absolute Mehrheit. Gegen Voigt stimmten 33 Abgeordnete, vier enthielten sich. Voigt nahm die Wahl an und wurde im Anschluss von Landtagspräsident Thadäus König (CDU) vereidigt. Er ist der jüngste Ministerpräsident in Deutschland.