Demo | Studierende und Mitarbeiter der Uni Jena demonstrieren

Auf einer Kundgebung haben am Mittwochmittag in Jena über 300 Studierende, Angestellte sowie Professorinnen und Professoren der Universität nach eigenen Angaben gegen den Rechtsruck im Land protestiert. Sie waren einem Aufruf der gewerkschaftlich-studentischen Initiative "Uni gegen Rechts!" und des Bündnisses "Rechtsruck stoppen" gefolgt. Angesichts des Wahlsieges der AfD in Thüringen fürchten sie deren verstärkte Einflussnahme auf die Politik und auch auf die Hochschulpolitik. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Kundgebungsteilnehmer sagten, sie sähen die Freiheit von Forschung und Lehre sowie die Souveränität der Universitäten und Hochschulen in Gefahr. Für internationale Studierende könnte es ebenso wie für queere Menschen gefährlicher werden in Thüringen, wenn es der AfD gelinge, weiter an Einfluss zu gewinnen.

Option | Linke nennt Rot-Rot-Rot als Regierungsoption

Nach der Landtagswahl hat die Thüringer Linke-Chefin Ulrike Grosse-Röthig eine rot-rot-rote Minderheitsregierung als eine Möglichkeit ins Spiel gebracht - also ein Bündnis aus BSW, Linke und SPD. "Die CDU kann jetzt hier nicht aussitzen und mal schauen, was in drei Monaten passiert", sagte die Linke-Chefin bei einer Landespressekonferenz in Erfurt. Es müsse schnell und verantwortlich gehandelt werden.

"Rot-Rot-Rot hat in Thüringen auch 36 Prozent", sagte sie. Wenn die CDU nicht koalieren, sondern toleriert werden wolle, dann könne sie am Ende auch Rot-Rot-Rot tolerieren.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Konferenz | Spitzenkandidaten äußern sich in Erfurt

Am Mittwochvormittag haben sich die Spitzenkandidaten der bisher im Landtag vertretenen Parteien und das BSW in der Landespressekonferenz geäußert. Björn Höcke sagte seine Teilnahme an der Landespressekonferenz ab. Die AfD wurde auch nicht durch einen anderen Politiker vertreten. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Die Fraktionen von CDU, BSW, Linke und SPD kündigten an, einen Parlamentspräsidenten der AfD abzulehnen. Die Linke erklärte, entgegen aller Gerüchte würde weder Bodo Ramelow noch ein anderer Abgeordneter aus ihren Reihen die Partei wechseln.