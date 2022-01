In vielen Thüringer Gemeinden sollen am 12. Juni 2022 ehrenamtliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen neu gewählt werden. Wie das Innenministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, läuft die Abstimmung mit den Landratsämtern aber noch. Der 12. Juni sei eine Empfehlung. Stichwahlen sollen anschließend am 26. Juni stattfinden. Das Ministerium rechnet mit etwa 330 Gemeinden, in denen die Bürgermeister zur Wahl stehen. Ihre Amtszeit beträgt in Thüringen sechs Jahre. Bei der letzten Wahl im Juni 2016 war noch in über 500 Gemeinden gewählt worden.