Diesen Plan durchkreuzen soll der CDU-Generalsekretär, Christian Herrgott. Er ist ehemaliger Bundeswehr-Offizier und derzeit erster Beigeordneter im Kreistag. "Ich glaube, in solch schwierigen Zeiten kommt es schon darauf an, dass man mit Menschen an den Start geht, die tatsächlich eine Verwaltung führen können und gleichzeitig nah am Bürger sind. Das kann der Christian Herrgott, da bin ich ganz optimistisch", sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Mario Voigt. Für ihn sei die Wahl im Saale-Orla-Kreis ein erster Fingerzeig auf das, was 2024 noch komme. Und wie es bei den Kommunalwahlen im Mai, bei der Europawahl im Juni und bei der Landtagswahl am 1. September laufen könnte.