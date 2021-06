Politik CDU Thüringen kürt Spitzenkandidaten für Bundestagswahl

Hauptinhalt

Die Thüringer CDU geht mit ihrem Landeschef Christian Hirte an der Spitze in die Bundestagswahl Ende September. Der ehemalige Ost-Beauftragte der Bundesregierung wurde am Samstag auf einer Vertreterversammlung mit 66 von 94 Stimmen bei drei Enthaltungen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Der 45-Jährige, der dem Bundestag seit 2008 angehört, hatte keinen Gegenkandidaten.