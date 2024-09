Besonders in der Kritik stand AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler, der im ersten Teil der konstituierenden Sitzung am Donnerstag Abgeordneten das Wort entzog, Abstimmungen nicht zuließ und eine von vielen Abgeordneten als parteiisch kritisierte Rede hielt. Der Fall landete vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates, der am späten Freitagabend einen Beschluss fasste - und Treutler klare Grenzen für sein Wirken als Alterspräsident setzte.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt