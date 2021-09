Landespolitik Nach geplatzter Landtagswahl: Wie weiter im Parlament?

Neue Landtagssitzungen, alte Probleme – darauf lässt sich die Situation in Thüringen runterbrechen. Die geplante vorgezogene Landtagswahl wurde Ende Juli abgesagt. Aber nach wie vor hat die Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei keine eigene Mehrheit. Wie arbeitet man also künftig im Landtag zusammen? Darüber haben in der vergangenen Woche die Landesregierung und auch CDU und Linke jeweils in mehrtägigen Sitzungen diskutiert.