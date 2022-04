Nach den verheerenden Waldschäden der vergangenen Jahre, hauptsächlich verursacht durch Dürre, Borkenkäferbefall und Sturm, forstet der Freistaat Thüringen in großem Stil Kahlflächen auf und pflanzt Mischwälder statt der Fichtenmonokulturen. Allein die Landesforstanstalt werde in diesem Jahr etwa zwei Millionen Bäumchen in den Boden bringen und damit den Rekordwert von 2021 wiederholen, teilte das Agrarministerium in Erfurt mit.