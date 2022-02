In Thüringen wird in diesem Winter erneut weniger Laubholz eingeschlagen als in den Vorjahren. Waren es laut Thüringen Forst 2016 noch 342.000 Festmeter, wurden im Winter 2020/21 lediglich knapp 221.000 Festmeter geschlagen. Auch in diesem Jahr rechnet Thüringen Forst aufgrund der Trockenschäden vor allem in den Buchenbeständen mit einem Abwärtstrend.

Zwar seien im letzten Jahr mehr Niederschläge gefallen, aber die geschädigten Bäume hätten das Wasserangebot nicht nutzen können. Weil auch weniger Mineralien aufgenommen werden konnten, würden die Laubbäume nach den Trockenjahren regelrecht "verhungern", hieß es. Dauerregen und ein milder Winter erschweren die Laubholzernte in dieser Saison zusätzlich.

Eisiger Winter besser für Ernte

"Frust statt Frost" - so umschreibt Forstamtsleiter Ansgar Pape aus Marksuhl die derzeitige Situation. Der Wald brauche zwar den Regen - doch ein eisiger Winter mit gefrorenen Böden wäre besser für die Laubholzernte. Wo es geht, werden derzeit vor allem Buchen und Eichen geschlagen. Erst wenn die Bäume ihr Laub abgeworfen haben, beginnt die sogenannte Hauung. Denn erst im kahlen Zustand können Gefahren wie schiefe Kronen oder trockene Äste gesehen werden. Außerdem wiegt das Laub einer einzigen Buche mehrere Tonnen. Im Winter ist ein Baum also auch leichter. Die Qualität des Holzes ist außerhalb der Saftperiode zudem besser. Beim Fällen splittert es nicht so schnell. Der Dauerregen verwandelt Wege in Schlammpisten, die das Rücken des Holzes auf die Forststraßen erschweren. Bildrechte: IMAGO / Rene Traut