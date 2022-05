Staatssekretär Vogel hatte zuvor gesagt, er könne sich Windräder auch in Naturparks vorstellen. Anlagen dort oder in Wäldern pauschal abzulehnen, sei auf Dauer nicht hilfreich. Auch Industriegebiete sollten laut Vogel als Standorte in den Blick genommen werden. Darüber hinaus fordert er, die Abstände von Windrädern zu Straßen oder Häusern anzupassen. Insgesamt setzt sich Vogel damit für einen massiven Ausbau von Wind- und Sonnenenergie ein.