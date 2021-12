Der Zustand der Wälder in Thüringen hat sich nach drei extremen Hitze- und Dürrejahren in diesem Jahr erstmals wieder leicht verbessert. Der Anteil der gesunden Bäume sei im Vergleich zum Vorjahr auf 20 Prozent gestiegen, sagte Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij am Mittwoch bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2021. Auch der Anteil der Bäume, die nur leichte Vitalitätsverluste zeigten, stieg auf 34 Prozent. Trotz eines Rückgangs sei der Anteil der Bäume, die starke Vitalitätsverluste aufwiesen, immer noch hoch.