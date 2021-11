Landesforstanstalt Weniger Waldbrände in Thüringen

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Feuer dutzende Hektar Wald in Thüringen vernichtet. In diesem Jahr fiel die Schadensbilanz deutlich erfreulicher aus. Dazu beigetragen hat auch eine bessere Ausstattung der Feuerwehr. Dennoch warnt die Landesforstanstalt vor einer wachsenden Zahl an Bränden in den kommenden Jahren. Schließlich seien die Risiken nicht gebannt: Der Klimwandel schreite voran und Fahrlässigkeiten ließen sich nicht ausschließen.