Klima und Wetter Frühwarnsysteme für Waldbrände in Thüringen laut Landesforstanstalt unnötig

12. Mai 2025, 19:15 Uhr

In Thüringen haben im vergangenen Jahr insgesamt rund 35 Hektar Fläche in Brand gestanden. Laut Horst Sproßmann von Thüringenforst ist aber kein automatisches Frühwarnsystem zur Erkennung von Feuern notwendig. Großflächige Waldbrände, wie es sie in Sachsen oder Brandenburg gab, seien in Thüringen eher unwahrscheinlich.