Waldbrände haben in diesem Jahr in Thüringen eine so große Fläche erfasst wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie die Thüringer Forstverwaltung am Montag in einer vorläufigen Waldbrandbilanz mitteilte, brannte es auf mehr als 22 Hektar Fläche.

Waldbrand im April 2022 im Wartburgkreis am Berg Kissel. Bildrechte: dpa