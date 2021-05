Bärbel Fiedler ist noch heute fassungslos über die Reaktion auf den Elternbrief. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das FAKT-Team telefoniert mit betroffenen Eltern und ehemaligen Schülerinnen. Die Betroffenen werfen insgesamt elf Pädagogen Fehlverhalten vor. Bärbel Fiedler hat den offenen Brief mitunterzeichnet – die Reaktion von Schule und Trägerverein macht sie noch heute fassungslos. Das Erste, was passiert sei, wären Anrufe von Mitgliedern des Vorstandes an einzelne Unterzeichnerinnen des Briefes gewesen, sagt sie: "Ob sie denn wüssten, was sie da unterschrieben hätten – dass Lehrer entlassen werden sollten? Das war die erste Reaktion auf diesen Brief."