Die Natur ist darauf eingerichtet, ganze Stämme zu zersetzen. Insekten und Mikroorganismen bauen das Holz über Jahre hinweg ab und führen die Nährstoffe zurück in den Boden, so Sproßmann. Der Zersetzungsprozess dauert je nach Baumart unterschiedlich lange. Tendenz: zehn bis zu 15 Jahre bis zum vollständigen Zerfall.

Forstwirtschaftler denken nun einmal in Generationen, nicht in Jahren, auch wenn das nicht in unsere schnelllebige Zeit passt. Ein kleiner Trost: Schon in wenigen Jahren werden die nachwachsenden Bäume die alten Stümpfe langsam überragen – und aus den kargen Flächen wieder etwas entstehen lassen, das tatsächlich schon wie Wald aussieht.