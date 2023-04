Der Tanz in den Mai beginnt in Erfurt am 30. April. Bereits am späten Nachmittag gibt es auf dem Domplatz Frühlingstänze und Musik. Ab 21:15 Uhr beginnt dann das Hexen- und Teufelsspektakel, das im Entzünden des Maifeuers gipfelt. Bis Mitternacht soll das Feuer brennen. Musikalisch begleitet wird die Walpurgisnacht von der Band "Rockpirat". Auf dem Domplatz in erfurt wieder der Tanz in den Mai statt. Bildrechte: MDR / Martin Moll

Nach der Winterpause öffnet das KulturQuartier Schauspielhaus in Erfurt am Sonntag seine Türen. Ab 19:30 Uhr lädt das Schauspielhaus zu einer Tanznacht unter dem Motto Komm Tanz in den Mai - All you can dance mit DJ Sheperd.

Die Hexen laden nach Bergern im Weimarer Land. Laut alten Erzählungen landen die Hexen auf ihrem Flug zum Blocksberg auf dem Hexenberg zwischen. Deshalb findet in der Walpurgisnacht ein großes Feuer statt, so dass die Bergerer-Herxen bei Mondschein tanzen und springen. Am 30. April beginnt ein Fackelumzug um 19 Uhr auf dem Dorfplatz. Gegen 20 Uhr wird das Walpurgisfeuer entzündet.

Zum Seifenkistenrennen in die Windmühlenstraße laden Studierende aus Weimar am 1. Mai. Es gilt in den Kategorien Style und Speed Pokale für die selbstgebauten Seifenkisten zu gewinnen. Der Startschuss ist um 13 Uhr. Anmelden können sich Piloten von 10 bis 12 Uhr.

Mit Hüpfburg und Spielmobil startet am 1. Mai das Familienfest in Bad Frankenhausen. Um 16:00 Uhr geht es los, bevor gegen 20:00 Uhr der Fackelumzug durch die Innenstadt startet. Mit dabei ist ein Spielmannszug. Nach diversen Wettkämpfen wird im Anschluss der Maibaumkönig gekürt, der traditionell den Maibaum aufstellt. Mit einem Glas originaler Frankenhisser Maibaum-Bowle kann dann bis in den Mai getanzt werden.

Auf Rund 16 Hektar erstreckt sich in Nordhausen der Naturpark Gehege. Am Sonntag wird dort ab 18 Uhr Walpurgisnacht gefeiert. Mit verschiedenen Bands, DJs und einer Feuershow wird der Winter vertrieben.

In Ebersburg bei Herrmannsacker (Landkreis Nordhausen) findet am 30. April ab 14 Uhr die Kinder-Walpurgis statt. Kinder können sich als Hexen und Teufel verkleiden. Die besten Verkleidungen erhalten einen Preis. Außerdem gibt es mittelalterliche Spiele und Hexengeschichten.

Vom Hauptbahnhof in Wernigerode fährt pünktlich um 17 Uhr am 30. April der "Harzer Hexenexpress" ab. Die Harzer Schmalspurbahnen lädt große und kleine Gäste aus Thüringen und Sachsen-Anhalt auf die Fahrt zur Walpurgisfeier in Schierke ein. Mit an Bord des Dampfzuges sind Hexen und Teufel. Die Rückfahrt nach Wernigerode ist gegen 2 Uhr in der Nacht.

Zum Tanz in den Mai lädt am Sonntag das Stadtteilzentrum Lisa im Jenaer Stadtteil Lobeda. Bei dem Open-Air-Abend gibt es ab 18 Uhr Livemusik sowie Tanzauftritte. Zum Abschluss Festes präsentiert der Flammenzirkus eine Feuershow im "Mad Max Endzeit"-Stil. Am 1. Mai geht es mit dem traditionellen Gartenfest weiter. Unter dem Motto "25 Jahre Lisa" lockt das Stadtteilzentrum Familien mit Musik, Bewegung und Theater. Start ist am Montag um 12:30 Uhr.

Auf dem Festplatz in Töppeln im Kreis Greiz startet das am Sonntag um 19 Uhr das Walpurgisfeuer. Auch für das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt. Am 5. Mai können sich Familien außerdem auf das Kinder-Maibaumsetzen am Sommerbad freuen. Beginn ist 16 Uhr.

In der Walpurgisnacht am 30. April bietet die Kemenate Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) ein buntes Programm. Von 19:30 bis etwa 0:30 Uhr läuft auf zwei Bühnen ein durchgängiges Unterhaltungsprogramm. Die Bands "Horch", "Greenpeckers" und "Eulenspiegel" sowie die Tanzgruppe "Heartbeat" sollen für gute Laune sorgen. Der Wahrsager Maccarius von Geldersdorf gewährt Besuchern Einblicke in ihre Zukunft. Um 20 Uhr wird schließlich das Walpurgisfeuer feierlich entzündet. Autofahrer finden Parkplätze auf dem Schulhof und dem Stadtberg.

Im Kurpark in Bad Klosterlausnitz startet die Walpurgisnacht am Sonntag um 18 Uhr. Die Burschengesellschaft des Maibaumsetzens und der Feuerwehrverein laden zum großen Hexenfeuer und zu einer Gespensterwanderung. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

