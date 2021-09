Zudem wurde im Rahmen des Projekts ein Besucherzähler in Form einer Bodenplatte in der Nähe der Hängeseilbrücke in Betrieb genommen. Damit kann der Verein das Besucheraufkommen genauer erfassen als bisher. In Zukunft sollen auf der Hohen Schrecke weitere Zähler installiert werden. Umgesetzt wurde das Projekt mit 26.000 Euro aus dem Förderprogramm "Leader" der Euroäischen Union. Mit dem Programm werden in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort Regionen im ländlichen Raum unterstützt.