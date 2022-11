Das Anliegen scheint schon etwas älter, es gibt museale Bierwärmer, die bis zu 100 Jahre alt sind, später auch in Form eines Tauchsieders, die allerdings heute nicht mehr wirklich mit den hygienischen Bestimmungen in Einklang gebracht werden können. Denn der Tauchsieder, der quasi von Glas zu Glas gereicht wird, ist heute nicht wirklich denkbar.

Deshalb sind eher fossile Geräte wohl kaum im Einsatz, wohl aber Bierwärmer in Stabform aus Edelstahl, die zum Beispiel mit heißem Wasser gefüllt und ins Glas gesteckt werden. Diese sind spülmaschinengeeignet, aber nicht billig. 15 Euro aufwärts pro Stück, die robusten Ausführungen für Gaststätten liegen eher im doppelten Bereich. Also für ganze Wandergruppen wird sich kaum ein Wirt ein Dutzend Bierwärmer hinlegen, zumal es auch Alternativen gibt.

Die Mikrowelle bietet sich an zum Warmmachen, wobei hier vorherige Tests ratsam sind, denn es soll ja kein Hopfentee werden. Wer Stammgäste hat, wie Ulf Bechstein von der "Kulisse" in Arnstadt, der kennt seine Pappenheimer und ihre Vorlieben.

Ich stelle es in die Mikrowelle. Ich hatte auch schon jemanden, da war das Bier eineinhalb Minuten drin, da war das schon fast ein Tee. Aber er wollte es so und da mache ich es eben.

Offensichtlich wird dieser Service nicht in allen Gaststätten in Thüringen angeboten, unsere Wandergruppe hat jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass angewärmtes Bier in einigen Gaststätten grundsätzlich nicht serviert wird. Dabei ist der Service gar nicht so aufwändig. Mitunter täte es ja auch eine Flasche, die eben nicht im Kühlschrank stand oder - auch das gibt es - das Bierglas oder die Flasche wird eben in einen Behälter gestellt, in dem heißes Wasser ist.