Zu den Ausständen aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Betroffen sind Linien- und Schulbusse in den Landkreisen Sonneberg, Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla. Zudem gibt es erhebliche Einschränkungen auch in Erfurt: So werden laut Stadtverwaltung am Dienstag drei kommunale Kindergärten schließen, in weiteren, von der Stadt betriebenen Kitas werden Öffnungszeiten verkürzt. Die Müllabfuhr wird in Erfurt bis Freitag großteils eingestellt. Die Stadtverwaltung rechnet zudem mit - so wörtlich - "massiven Auswirkungen" auch in der Verwaltung, unter anderem im Bürgeramt und im Bürgerservice.