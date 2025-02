Gestreikt wird auf den Buslinien im

Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Saale-Orla-Kreis

Ilm-Kreis

Landkreis Sonneberg

Die IOV Omnibusverkehr GmbH aus Ilmenau spricht von erheblichen Einschränkungen im Ilm-Kreis. Es werde kein Notfahrplan angeboten, da nicht absehbar sei, wie viele Mitarbeiter sich am Streik beteiligen. Sämtliche Linienbusse würden ausfallen. Das südliche Kreisgebiet soll besonders vom Streik betroffen sein. Hier fallen nahezu alle Linien, inklusive der Ilmenauer Stadtlinien, aus. Einzig die 320 von Gräfinau-Angstedt nach Stadtilm soll fahren. Auf der Linie 352 von Arnstadt über Plaue, Gräfenroda und Frankenhain nach Crawinkel bleiben einige Fahrten erhalten.

Im Norden des Ilm-Kreises sind vor allem die Arnstädter Stadtlinien 1 und 2 sowie die stark frequentierte Linie 350 von Erfurt zum Erfurter Kreuz betroffen. Die Linie 3 von Rudisleben nach Neudietendorf soll fahren. Die wenigsten Einschränkungen soll es voraussichtlich in Stadtilm geben.

"Der Arbeitskampf trifft vor allem Pendler, Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen, die keine Alternative haben", sagte IOV-Geschäftsführerin Sarah Höring. Auch die Servicecenter in Ilmenau und Arnstadt bleiben geschlossen.

Laut der Stadt Sonneberg fallen am Dienstag und Mittwoch in der Stadt ebenfalls Linien- und Schülerverkehr aus. Auch im Saale-Orla-Kreis sowie im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird es laut dem Anbieter Kombus keinen Schul- und Linienverkehr geben.

Züge sind von den Warnstreiks in Thüringen nicht betroffen.

Am Dienstagvormittag ist zudem eine Demonstration zum Saalfelder Landratsamt geplant. Vor einem Jahr gab es letztmals Warnstreiks im Thüringer Nahverkehr mit rund 1.200 Teilnehmern.

Am Dienstag soll es auch Warnstreiks an allen Kindergärten in Erfurt geben, die von der Stadt betrieben werden. 8 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz geplant. Danach folgt eine Demonstration durch die Innenstadt.

in Erfurt sind diese Kindergärten betroffen:



Kita Pfiffikus, Am Sibichen 3

Kinderkrippe Tausendfüßler, Am Sibichen 3

Kindergarten Linderbacher Knirpse, Am Weiherweg 20

Kindertageseinrichtung 'Spielspaß', Bleichenstraße 1

Kita Gartenkinder, Bleichenstraße 1

Kita Dittelstedter Knirpse, Cäciliastraße 18

Fröbelkindergarten, Fröbelstraße 18

Kita Wirbelwind, Fröbelstraße 18a

Kita Am Wiesenhügel, Hagebuttenweg 47a

Kinderkrippe Löwenzahn, Hallesche Straße 19a

Kita Weltentdecker, Hallesche Straße 19a

Kita Haselnußweg, Haselnußweg 16

Kinderkrippe Stupsnasen am Zoo, Jacob-Kaiser-Ring 56

Kita Kinderland am Zoo, Jacob-Kaiser-Ring 56

Kita Sterntaler, Lowetscher Straße 42a

Kita Abenteuerland Erfurt, Lowetscher Straße 42a

Kinderkrippe Daberstedter Räubernest, Schleizer Straße 1

Kita Daberstedter Räuberland, Schleizer Straße 1

Schulhorte sind laut der Gewerkschaft GEW nicht betroffen.

Bei der Erfurter Müllabfuhr wird von Dienstag bis Sonntag, dem 16. Februar, gestreikt. Mülltonnen, öffentliche Papierkörbe und sonstige Abfälle können nach Angaben der Stadt nicht wie gewohnt geleert werden sowie Straßen nicht gereinigt werden.

Dienstag bis Freitag werden Hausmüll, Papiertonnen, Biotonnen und Gelbe Tonnen von den Erfurter Stadtwerken nicht geleert. Die Entsorgung soll zum nächsten regulären Termin nachgeholt werden. Ausnahmsweise werden dann laut der Mitteilung neben den Tonnen abgestellte Abfälle in der Regel mitentsorgt. Auch Sperrmülltermine werden erst in der kommenden Woche nachgeholt. Die Wertstoffhöfe sowie der Umweltladen in der Magdeburger Allee bleiben an den Streiktagen geschlossen.