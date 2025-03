Am Dienstag werden in Jena zwei kommunale Kindergärten bestreikt. Die Mitarbeiter folgen damit einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte, sind der Kindergarten "Janusz Korczak" und die Integrative Kindertagesstätte Kindervilla betroffen. Beide Kindergärten haben nur acht statt zehn Stunden geöffnet. Zudem könnten in der Kindervilla maximal 20 Kinder betreut werden. In beiden Kindergärten helfen Beschäftigte aus anderen Kindergärten aus. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Kristin Schmidt

Auch in anderen Bereichen muss mit einigen Einschränkungen gerechnet werden. Laut Verdi wollen sich auch Beschäftigte der Jenaer Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe der Stadt Jena und des Jobcenters an dem Warnstreik beteiligen.

Thüringenweiter Warnstreik am Freitag

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft ihre Mitglieder in kommunalen Kindergärten für Freitag zum ganztägigen Warnstreik auf. Wie die GEW mitteilte haben die Arbeitgeber in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden "kein verhandlungsfähiges Angebot" vorgelegt. Daher kündigte die Gewerkschaft nun thüringenweite Warnstreiks für Freitag an.

Als Streikort gab die GEW Erfurt an. In der Innenstadt der Landeshauptstadt können Einwohner am Freitagvormittag mit Kundgebungen und einem Demonstrationszug rechnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gewerkschaften fordern besseres Gehalt und höhere Zuschläge