Rund 200 Mitarbeiter der Deutschen Telekom in Thüringen haben sich am Dienstag einem Warnstreik angeschlossen. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi sagte, sind sie bei den Telekom-Niederlassungen in Erfurt, Gera, Nordhausen und Suhl beschäfigt. Bundesweit hatten sich am Freitag laut Verdi bereits etwa 5.500 Telekommitarbeiter an Warnstreiks beteiligt.