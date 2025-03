Die Auswirkungen des neuerllichen ganztägigen Verdi-Warnstreiks in Teilen Thüringens halten sich in Grenzen. In Erfurt gebe es lediglich Einschränkungen in der Führerscheinstelle, wo heute spontane Termine nicht möglich seien, sagte eine Stadtsprecherin.

Auch in Weimar oder Jena lief die Verwaltung nach Angaben von Sprecherinnen ohne größere Probleme. Die Gewerkschaft hatte auch in Gotha, Gera, mehreren Landratsämtern, Sparkassen oder Jobcentern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Auch die bestreikte Müllentsorgung in den drei Städten ist nicht komplett zum Erliegen gekommen. In Erfurt seien mehr Mitarbeiter zur Arbeit erschienen als gedacht, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Zwei Wertstoffhöfe seien geöffnet, und eine Handvoll Entsorgungsfahrzeuge sei unterwegs. Sie sollen vor allem Tonnen entleeren, die wegen vorheriger Arbeitsniederlegungen teils seit Wochen nicht geleert wurden, so der Sprecher.

Papiermüll in Erfurt stapelt sich wegen vorangegangener Warnstreiks

Dennoch habe der erneute Warnstreik bei der Müllabfuhr in Erfurt mittlerweile sichtbare Auswirkungen. Wie der Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, stapelt sich vor allem in der vielbefahrenen Leipziger Straße der Papiermüll. Grund sei, dass der Müll wegen des Warnstreiks bereits vor vier Wochen nicht abgeholt werden konnte. Die Stadtwerke bitten alle Erfurter, online in den Entsorgungskalender zu schauen. Die Abfuhrtermine müssten täglich angepasst werden, hieß es.