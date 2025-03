Wegen angekündigter Warnstreiks in kommunalen Unternehmen drohen am Donnerstag thüringenweit massive Einschränkungen. Das betrifft neben Erfurt unter anderem Weimar, Jena, Gera, Gotha sowie die Landratsämter des Ilm-Kreises und des Landkreises Gotha.

In Erfurt gibt bereits ab Mittwoch Einschränkungen bei der Müllabfuhr, wie die Stadtwerke informierten. Auch in Jena soll der Warnstreik 48 Stunden dauern, dort aber gilt dies für Donnerstag und Freitag.

In Thüringen gibt es laut GEW etwa 1.300 Kindergärten - rund ein Drittel davon befindet sich in kommunaler Hand. Im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat es in den vergangenen Wochen in Thüringen immer wieder Warnstreiks gegeben. So streikte beispielsweise die Müllabfuhr in Erfurt für fast eine Woche.