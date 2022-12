Diese Systeme werden am 8. Dezember um 11:05 Uhr durch die örtlichen Feuerwehren in Neustadt an der Orla, Rosenthal am Rennsteig und Schleiz getestet. Die Standorte der Sirenen sind in Neustadt in der Thomas-Müntzer-Straße/Ecke Schleizer Straße, in Rosenthal Harra am Dorfplatz und in Schleiz am Markt.