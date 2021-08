Wer den Wasserhaushalt in Thüringen im Auge behalten will, hat es nicht schwer: Seit März gibt es für Thüringen ein Niedrigwasser-Portal. Und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Halle-Leipzig gibt seit einigen Jahren einen Dürre-Monitor für Deutschland heraus. Für einen Überblick über die Wasser-Situation in Thüringen braucht es also inzwischen nur noch wenige Klicks. Und diese wenigen Klicks bringen Gewissheit für das, was viele im Alltag sowieso beobachten: In Thüringen entspannt sich der Wasserhaushalt.

Dürre wie 2020 ist erst einmal Geschichte

Gelb, orange, rot und dunkelrot - das sind Farben einer Problemskala, mit der der Dürremonitor die extremen Wasserdefizite im Boden darstellt. Ende August 2020 war die Karte von Thüringen übersät mit diesen Farben. Besonders die Regionen an der nordöstlichen Landesgrenze leuchteten dunkelrot: Außergewöhnliche Dürre! Kein Wunder nach drei Sommern mit zu viel Hitze und zu wenig Regen.

Ende des Sommers 2021 hat sich die Situation entspannt. Die Farbpunkte auf der Thüringen-Karte sind heller und zeigen nur noch vereinzelt an: Hier ist es in Bodentiefen bis 1,80 Meter zu trocken. Der zwölf-Monats-Rückblick im Dürremonitor belegt: In der Südwesthälfte des Freistaates gab es schon Mai wieder mehr Wasser in diesen Tiefen. In der Nordosthälfte ist dann im Juli und August Wasser auch wieder in die tieferen Bodenschichten gesickert.

Wettermix des Sommers 2021 als Glücksfall

Andreas Marx leitet das Mitteldeutsche Klima-Büro am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Halle-Leipzig und betreut den Dürre-Monitor. Es sieht den speziellen Wetter-Mix des Sommers 2021 als Glücksfall. "Dürre löst sich normalerweise im Sommer nicht auf", sagt er. Vor allem Starkregen helfe da nicht weiter. Bei viel Wasser von oben in kurzer Zeit baue sich in den Flüssen eine Scheitelwelle auf, die das Wasser schnell wegtransportiere. Es habe keine Zeit, zu versickern. Die Niederschläge des Jahres 2021 in Thüringen seien auch nicht außergewöhnlich hoch. Insgesamt habe es seit Jahresbeginn nicht mehr geregnet als im langjährigen Mittel. In der Nordosthälfte war es etwas weniger, in der Südwesthälfte etwas mehr.

Im Sommer kam es auch in Thüringen immer wieder zu Überschwemmungen durch Starkregen. Insgesamt seien die Niederschläge 2021 aber nicht ungewöhnlich hoch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Entspannung vor allem durch wenig Hitze

Entscheidend für die Entspannung dieses Sommers sei die ungewöhnliche Kühle. Im Vergleich zu 2021 habe das Jahr 2018 vier Mal mehr heiße Tage gehabt. Schon im April hatte es Tage mit Temperaturen über 30°C gegeben. Das, was Marx Kühle nennt und was viele Thüringer sicher als angenehm erlebt haben, hat das Wasser aufgehalten. "Durch einen Mangel an Hitze haben wir weniger Wasser an die Atmosphäre verloren und das hat die Situation entspannt", sagt Marx. Bis das Wasser in tieferen Bodenschichten ankomme, könne es allerdings lokal bis zu sechs Monate dauern. Ganz entscheidend sei dabei der Untergrund. Vor allem da, wo Karst ist, komme das Wasser relativ schnell wieder unten an. Die schweren, fruchtbaren Böden bräuchten deutlich mehr Zeit.

Auf dem Petersberg in Erfurt werden den jungen Bäumen zusätzliches Wasser zugeführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Talsperren und Grundwasser-Reserven füllen sich wieder

Ralf Haupt vom Hydrologischen Landesdienst Thüringen in Jena bestätigt, dass man das an vielen Grundwasser-Messpegeln in Thüringen schon beobachten kann. "Bei zwei Dritteln der 34 Messstellen liegen die Juli-Werte deutlich über denen aus dem Juli 2020“, so der Hydrologe. Im Niedrigwasser-Portal fänden sich wieder mehr grüne und blaue Punkte, die Normalwasser oder sogar Hochwasser bei den Grundwasser-Reserven signalisieren. 2018, 2019 und 2020 hätten hier die Farben orange und rot dominiert.

Dieser Trend zeige sich auch bei den Pegeln der Talsperren: Thüringens Trinkwasser-Speicher seien wieder deutlich besser gefüllt als in den drei letzten Sommern. An den Flüssen zeigen die Pegel, dass der Boden noch nicht wieder voll gesättigt ist. Was dort abfließt, schwankt mit den Regenfällen und wird oft noch nicht von Sickerwasser aus den Bodenschichten rund um die Wasserläufe gespeist.

Die Wasserressourcen in Thüringen sind wieder stabil, Pegelstände in Flüssen normalisieren sich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Regen-Defizit aus den letzten Jahren bleibt