Wegen einer Havarie ist seit Freitagvormittag die Trinkwasserversorgung in fünf Gemeinden im Landkreis Sömmerda und in den Erfurter Ortsteilen Kühnhausen und Gispersleben unterbrochen.

In Sömmerda sind Andisleben, Elxleben, Gebesee, Ringleben und Walschleben betroffen. Rund 11.000 Einwohner sind betroffen. Nach Angaben der Stadtwerke Erfurt wurden in den Orten Wassertanks aufgestellt.

Wie ein Pressesprecher der Stadtwerke Erfurt am Samstag MDR THÜRINGEN sagte, gestaltet sich die Fehlersuche schwierig. Eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche am Moskauer Platz in Erfurt sei aufgebaggert worden. Darunter werde ein defektes Rohr vermutet. Möglicherweise sei der Schaden erst am Samstagabend behoben.