Anhaltende Trockenheit Erste Flüsse in Thüringen mit Niedrigwasser

Generell gilt das Thüringer Becken als eine der trockensten Regionen in Deutschland, doch im März wurden die langjährigen Mittelwerte klar unterschritten. In der Landeshauptstadt Erfurt kamen nach DWD-Angaben im März rund acht Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Das langjährige Mittel für Erfurt im März liegt bei 33 Litern.

In Artern sind nur vier Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, das langjährige Mittel liegt bei 30 Litern. Etwas besser sah es im Thüringer Wald aus, wo zwischen 20 und 30 Liter Regen pro Quadratmeter fiel. Auch in den kommenden Tagen erwarten Experten vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig nur ein paar Schauer in Thüringen. Mit anhaltendem und ergiebigem Regen rechnen die Meteorologen aber nicht.