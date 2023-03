Abgabe Jeder Tropfen zählt: Thüringen erwägt Wassercent

13 Bundesländer haben den Wassercent bereits. In Hessen, Bayern und in Thüringen gibt es ihn dagegen noch nicht. Doch auch hierzulande gibt es nun Überlegungen, die Abgabe einzuführen. Zwar ist eine Gesetzesvorlage bislang nicht in Aussicht, dafür wurden mit der nationalen Wasserstrategie jetzt in Berlin entsprechende bundesweite Pläne auf den Weg gebracht.