Im Weimarer Land wurde bereits Anfang Juni die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern generell untersagt - auch das Abschöpfen mit Gefäßen oder das Pumpen mit einer Genehmigung. Einzige Ausnahme ist wiederum das Tränken von Vieh. Die Allgemeinverfügung ist auch hier bis zum 31. Oktober 2022 in Kraft. Wer gegen das Verbot verstößt, riskiert ein Bußgeld von 50.000 Euro.

Auch im Kreis Sonneberg darf vorerst kein Wasser aus Flüssen, Bächen und Seen entnommen werden. Wie das Landratsamt am Samstag mitteilte, hat die zuständige unteren Wasserbehörde eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die bis auf weiteres gilt. Das Verbot soll die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern, die aufgrund der niedrigen Wasserstände ohnehin schon beeinträchtigt ist, vor größeren Schäden bewahren.