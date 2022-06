Trockenheit Wasserentnahme aus Jenaer Bächen verboten

Hauptinhalt

Aufgrund niedriger Pegelstände in Flüssen und Seen erlässt das Umweltamt in Jena und im Weimarer Land ein Wasserentnahme- und Schöpfverbot. Dadurch sollen im Wasser lebende Tiere und Pflanzen geschützt werden.