"Man muss dafür sorgen, dass die Ökologie erhalten bleibt. Also die Fließgeschwindigkeit der Gewässer muss sichergestellt werden, die Fische müssen geschützt werden." Da habe man vielleicht früher nicht so viel Wert drauf gelegt, sagte Stengele. Im ganz Kleinen, im Lokalen, könne man das auchg machen: "Aber für die Energiewende kann Wasserkraft in Thüringen und in der Bundesrepublik keinen nennenswerten Anteil leisten. In der Bundesrepublik maximal ein Prozent und in Thüringen liegt es auch etwa in dieser Größenordnung."