In Thüringen soll der Ausbau des Wasserstoffnetzes vorangetrieben werden. Dafür haben mehrere Netzbetreiber am Montag eine Vereinbarung unterzeichnet. Konkret geht es um zwölf Gasnetzvorhaben, etwa am Erfurter Kreuz, in der Region rund um Bad Köstritz oder auch in Unterwellenborn. Die Thüringer Energienetze (TEN) sowie die Netzbetreiber Gascade und Ferngas wollen dabei zusammenarbeiten. Bis 2029 sollen insgesamt 500 Kilometer Leitungen neu gebaut oder umgestellt werden.